استخدم فلاتهب للحصول على تشكيلة كبيرة من تطبيقات فلاتباك عن طريق اتِّباع إرشادات الإعداد .

فلاتهب هو المصدر الأفضل للحصول على تطبيقات لينكس وتوزيعها، وهو يستند على فلاتباك ، مما يتيح لتطبيقاته العمل على أيِّ توزيعة لينكس.

تقديم التطبيقات

يمكن لمطوِّري التطبيقات أن يقدِّموا تطبيقاتهم لتوزَّع على مستخدمي فلاتهب، مما يوحِّد مصادر التطبيقات لكامل أنظمة لينكس.

يجب أن تكون التطبيقات قابلةً للتوزيع قانونيًّا أو متوفِّرةً للتنزيل من أطراف ثالثة. ولكن إن كنت مطوِّر تطبيقات محتكرة وتفكِّر باستخدام فلاتهب، فسوف نحبُّ أن نناقشك في هذا.

التطبيقات المؤكَّدة

ما معنى العلامة تحت اسم تطبيق؟

لبعض التطبيقات علامة في صفحاتهم تحت اسم المطوِّر. تعني هذه العلامة أن التطبيق نُشر في فلاتهب من قبل مطوِّره أو من طرف خوَّله المطوِّر.

تُنشر بعض التطبيقات من قبل أطراف ليست لها علاقة بمطوِّريها. وهذا مسموح به، ولكنَّ هذه التطبيقات لا يمكن أن تحصل على العلامة.

قرب العلامة رابط لصفحة المطوِّر أو ملفِّه الشخصيِّ في موقع استضافة شفرة المصدر. أكَّد فلاتهب هويَّة المطوِّر باستخدام هذا الرابط.

أنشر تطبيقًا في فلاتهب، كيف يمكنني أن أُؤكَّد؟

أوَّلًا، لِج في فلاتهب. انقر زرَّ «إعدادات المطوِّر» تحت التطبيق الذي تريد تأكيده، وفي أعلى الصفحة، سوف تجد قسم «إعداد التأكيد»، فيه شرح لإجراءات عمليَّة التأكيد.

التبليغ عن العلل

ينبغي التبليغ عن مشاكل الأمان ومشاكل القانون لفريق فلاتهب.

الإشادات

وصل فلاتهب إلى ما هو عليه اليوم بفضل الدعم السخيِّ للمنظمات والأفراد القادم ذكرهم.