ملاحظة: واجهة التطبيق متاحة حاليًا باللغة الفرنسية فقط. يتم العمل على ترجمات للإنجليزية والعربية وسيتم إضافتها في تحديث مستقبلي.

Pixel Junior هو تطبيق تعليمي مصمم خصيصًا للتلاميذ الذين يستخدمون كتاب "Pixel Informatique et Ingénierie". من خلال هذا التطبيق، يمكن للمتعلمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والموارد التعليمية والاختبارات والألعاب المصغرة، مما يسمح لهم بتقوية مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات بطريقة ممتعة وتدريجية.

تم تصميم كل نشاط بعناية لتشجيع التفكير والإبداع والاستقلالية مع البقاء تحت إشراف المعلمين اليقظ. سيتمكن التلاميذ من استكشاف مواضيع مختلفة في تكنولوجيا المعلومات أثناء مواجهة تحديات محفزة ستساعدهم على فهم أفضل للمفاهيم الرئيسية.

لماذا تختار Pixel Junior؟

أنشطة تفاعلية: تمارين عملية تسهل التعلم من خلال التلاعب والاكتشاف.

موارد تعليمية: محتوى تكميلي لتعميق الدروس التي تمت رؤيتها في الفصل.

اختبارات ممتعة: قيّم معرفتك أثناء الاستمتاع بالاختبارات التفاعلية.

ألعاب مصغرة تعليمية: تعلم أثناء لعب ألعاب مصممة لتعزيز مهاراتك التقنية.

يندمج تطبيق Pixel Junior بشكل مثالي مع محتوى كتاب "Pixel Informatique et Ingénierie"، مما يوفر امتدادًا طبيعيًا للدروس التي تُدرس في الفصل. بفضل واجهة بديهية، يمكن للتلاميذ التنقل بسهولة وتتبع تقدمهم في أي وقت. من ناحية أخرى، تتاح للمعلمين الفرصة لمراقبة الأداء وتكييف الأنشطة وفقًا لاحتياجات كل تلميذ.

مع Pixel Junior، يصبح تعلم تكنولوجيا المعلومات أكثر سهولة وجاذبية ومتعة!