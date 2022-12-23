karlender
طوَّره Florian Loers
An adaptive GTK-4 calendar app.
Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.
Features:
- CalDav syncing
- Local calendars
- Monthly event management
- Daily event management
التغييرات في الإصدار 0.9.2
منذ شهران
حجمه بعد تثبيته~7 MB
حجمه عند التنزيل3 MB
البنيات المتوفِّرةaarch64, x86_64
التثبيتات4,463
الرخصةGNU General Public License v3.0 or later
تطبيقات أخرى طوَّرها Florian Loers
التثبيتات عبر الزمان
تثبيت يدويٌّ
تأكَّد من مطالعة دليل الإعداد قبل التثبيت