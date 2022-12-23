karlender

طوَّره Florian Loers
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

التغييرات في الإصدار 0.9.2

منذ شهران
حجمه بعد تثبيته~7 MB
حجمه عند التنزيل3 MB
البنيات المتوفِّرةaarch64, x86_64
التثبيتات4,463
الرخصةGNU General Public License v3.0 or later
موقع المشروعhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
بلِّغ عن مشكلةhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
البيانhttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

تطبيقات أخرى طوَّرها Florian Loers

Punchclock

Track time for your tasks.

التثبيتات عبر الزمان

تثبيت يدويٌّ

تأكَّد من مطالعة دليل الإعداد قبل التثبيت

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

شغِّل

flatpak run codes.loers.Karlender