按照 安裝說明 使用 Flathub 以存取不斷增長的 Flatpak 集合。

Flathub 是為所有桌面 Linux 取得與散佈應用程式之處。威力來自 Flatpak ，其讓 Flathub 的應用程式可以在幾乎任何 Linux 散佈版上執行。

遞交應用程式

應用程式開發者可以遞交他們的應用程式以散佈給 Flathub 不斷成長的使用者群體，為整個 Linux 桌面生態系提供單一管道。

目前，應用程式必須 可以合法地重新散佈或可以讓第三方下載。但是，如果您是專有應用程式開發者並且有興趣使用 Flathub，我們很樂意與您討論。

已驗證的應用程式

應用程式名稱下的勾號是什麼意思？

有些應用程式在應用程式頁面的開發者名稱下有一個勾號。這代表該應用程式是由其原始開發者或由開發者核准的第三方在 Flathub 上發佈的。

有些應用程式是由與原始開發者無關的第三方發佈的。這是被允許的，但此類應用程式不符合勾號的條件。

勾號旁是指向開發者的網站或是其在原始碼託管網站上的個人檔案。Flathub 使用該連結驗證開發者的身份。

我在 Flathub 上發佈了應用程式。我要如何驗證？

首先，登入 Flathub。點擊您要驗證的應用程式下的「開發者設定」按鈕。在頁面頂部，尋找「設定驗證」區塊。並按照該處的引導完成驗證流程。

回報問題

安全或法律問題可以回報給 Flathub 團隊。

致謝

若無以下組織與個人的慷慨支援，Flathub 是絕不可能出現的。