提交应用

应用开发人员可以提交他们的应用，以分发给 Flathub 不断增长的用户群，从而为整个 Linux 桌面生态系统提供一个单一的网关。

目前，应用必须是可合法再分配的，或者可以作为第三方下载。然而，如果你是一个专有的应用开发人员，并对使用 Flathub 感兴趣，我们很愿意与你交谈。

已验证的应用

应用名称下的复选标记是什么意思？

某些应用在应用页面上的开发者名称下有一个复选标记。这意味着该应用是由其原始开发者或开发者批准的第三方在 Flathub 上发布的。

某些应用是由与原始开发者无关的第三方发布的。这是允许的，但此类应用不符合选中标记的条件。

选中标记旁边是指向开发者网站或他们在源代码托管网站上的个人资料的链接。 Flathub 已使用该链接验证了开发者的身份。

我正在 Flathub 上发布一个应用。我如何验证它？

首先，登录 Flathub。单击要验证的应用下方的“开发人员设置”按钮。在页面顶部，找到“设置验证”部分。那里的说明将引导您完成验证过程。

报告问题

安全或法律问题可以报告给 Flathub 团队。

致谢

Flathub 的成功离不开下列组织和个人的慷慨支持。