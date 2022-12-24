gitIgnore

від Shubham Arora
Установити
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.gitignore reference for various languages

A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.

Зміни у версії 2.0.0

більше 4 років тому
Розмір встановлення~103 MB
Розмір завантаження21 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення5 314
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Вебсайт проєктуhttps://shubhamarora.in
Довідкаhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Повідомити про проблемуhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.arshubham.gitignore

Інші застосунки від Shubham Arora

Cipher

Encode and decode text

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.arshubham.gitignore

Запуск

flatpak run com.github.arshubham.gitignore
Мітки:
cvsdevelopmentgitgitignoreversioning