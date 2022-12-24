gitIgnore
від Shubham Arora
.gitignore reference for various languages
A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.
Зміни у версії 2.0.0
більше 4 років тому
Розмір встановлення~103 MB
Розмір завантаження21 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення5 314
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
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Кількість встановлень
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