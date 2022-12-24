RecApp
від Alexey Mikhailov
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.
Зміни у версії 1.1.1
більше 2 років тому
Розмір встановлення~9 MB
Розмір завантаження4 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення16 191
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням