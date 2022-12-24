RecApp

від Alexey Mikhailov
Установити

User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK

User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.

Зміни у версії 1.1.1

більше 2 років тому
Розмір встановлення~9 MB
Розмір завантаження4 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення16 191
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/amikha1lov/RecApp
Перекластиhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/tree/master/po
Повідомити про проблемуhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.amikha1lov.RecApp

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.amikha1lov.RecApp

Запуск

flatpak run com.github.amikha1lov.RecApp