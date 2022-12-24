Bless
від Alexandros Frantzis
Gtk# Hex Editor
Bless is a binary (hex) editor, a program that enables you to edit files as a sequence of bytes. It is written in C# and uses the Gtk# bindings for the GTK+ toolkit.
Зміни у версії 0.6.3
більше 2 років тому
Розмір встановлення~89 MB
Розмір завантаження33 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 811
ЛіцензіяGNU General Public License v2.0 or later
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням