Bless

від Alexandros Frantzis
Установити

Gtk# Hex Editor

Bless is a binary (hex) editor, a program that enables you to edit files as a sequence of bytes. It is written in C# and uses the Gtk# bindings for the GTK+ toolkit.

Зміни у версії 0.6.3

більше 2 років тому
Розмір встановлення~89 MB
Розмір завантаження33 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 811
ЛіцензіяGNU General Public License v2.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/afrantzis/bless
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.afrantzis.Bless

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.afrantzis.Bless

Запуск

flatpak run com.github.afrantzis.Bless