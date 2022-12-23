Rosalie's Mupen GUI

від Rosalie
@Rosalie241 на GitHub
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An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt

Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.

Зміни у версії v0.4.1

4 днi тому
Розмір встановлення~17 MB
Розмір завантаження6 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення83 888
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Вебсайт проєктуhttps://github.com/Rosalie241/RMG
Повідомити про проблемуhttps://github.com/Rosalie241/RMG/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.Rosalie241.RMG

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.Rosalie241.RMG

Запуск

flatpak run com.github.Rosalie241.RMG
Мітки:
rmgmupen64plus