Rosalie's Mupen GUI
від Rosalie
An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt
Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.
Зміни у версії v0.4.1
4 днi тому
Розмір встановлення~17 MB
Розмір завантаження6 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення83 888
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням
Запуск
Мітки: