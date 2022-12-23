FFaudioConverter

від Bleuzen
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Batch audio converter and effects processor

FFaudioConverter is a graphical audio converter application.

It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.

Зміни у версії 0.31.0

більше 1 року тому
Розмір встановлення~25 MB
Розмір завантаження11 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення24 710
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Вебсайт проєктуhttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter
Повідомити про проблемуhttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

Запуск

flatpak run com.github.Bleuzen.FFaudioConverter
Мітки:
audioconvertermp3video