FFaudioConverter
від Bleuzen
Batch audio converter and effects processor
FFaudioConverter is a graphical audio converter application.
It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.
Зміни у версії 0.31.0
більше 1 року тому
Розмір встановлення~25 MB
Розмір завантаження11 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення24 710
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням