Teleport

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Share files over the local network

Teleport is a fast way to share files over the local network. It's designed to be a replacement for using USB keys or emailing stuff to yourself just to move them on another device on your desk.

Зміни у версії 0.0.1

більше 4 років тому
Розмір встановлення~2 MB
Розмір завантаження1 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 522
ЛіцензіяAGPL-3.0+
Вебсайт проєктуhttps://github.com/frac-tion/teleport/
Повідомити про проблемуhttps://github.com/frac-tion/teleport/
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.frac_tion.teleport

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.frac_tion.teleport

Запуск

flatpak run com.frac_tion.teleport