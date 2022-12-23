Teleport
Share files over the local network
Teleport is a fast way to share files over the local network. It's designed to be a replacement for using USB keys or emailing stuff to yourself just to move them on another device on your desk.
Зміни у версії 0.0.1
більше 4 років тому
Розмір встановлення~2 MB
Розмір завантаження1 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 522
ЛіцензіяAGPL-3.0+
Інші застосунки з групи GNOMEБільше
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням