Missile Math
від Endless Network
A plane flying shooter game
Test your aerial maneuvers to be the best pilot in the skies. Blast enemy airplanes and avoid rapid fire while flying. Play Math Mode to outwit your enemies using your quick number and computational skills.
Зміни у версії 1.0
близько 4 років тому
Розмір встановлення~152 MB
Розмір завантаження41 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення14 426
ЛіцензіяВласницький
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