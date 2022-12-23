Missile Math

від Endless Network
endlessnetwork.com
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A plane flying shooter game

Test your aerial maneuvers to be the best pilot in the skies. Blast enemy airplanes and avoid rapid fire while flying. Play Math Mode to outwit your enemies using your quick number and computational skills.

Зміни у версії 1.0

близько 4 років тому
Розмір встановлення~152 MB
Розмір завантаження41 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення14 426
ЛіцензіяВласницький
Вебсайт проєктуhttps://terminaltwo.com/
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.endlessnetwork.missilemath

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.endlessnetwork.missilemath

Запуск

flatpak run com.endlessnetwork.missilemath