Vakt-i Salah

від Emin Fedar
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a Cross-Platform Prayer Times application

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

Зміни у версії 1.4.6

більше 1 року тому
Розмір встановлення~184 KB
Розмір завантаження121 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 394
ЛіцензіяGNU Lesser General Public License v3.0 only
Вебсайт проєктуhttps://github.com/eminfedar/vaktisalah
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.eminfedar.vaktisalah

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

Запуск

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah