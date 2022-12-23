Vakt-i Salah
від Emin Fedar
a Cross-Platform Prayer Times application
a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times
Зміни у версії 1.4.6
більше 1 року тому
Розмір встановлення~184 KB
Розмір завантаження121 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 394
ЛіцензіяGNU Lesser General Public License v3.0 only
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
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