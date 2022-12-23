adventure-editor
від Rafael García Moreno
Classic point and click adventure game engine and editor
The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).
Зміни у версії 4.1.0
більше 1 року тому
Розмір встановлення~575 MB
Розмір завантаження450 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення5 602
ЛіцензіяApache License 2.0
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням
Запуск
Мітки: