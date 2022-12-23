adventure-editor

від Rafael García Moreno
Установити

Classic point and click adventure game engine and editor

The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).

Зміни у версії 4.1.0

більше 1 року тому
Розмір встановлення~575 MB
Розмір завантаження450 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення5 602
ЛіцензіяApache License 2.0
Вебсайт проєктуhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Довідкаhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Перекластиhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Повідомити про проблемуhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.bladecoder.adventure-editor

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.bladecoder.adventure-editor

Запуск

flatpak run com.bladecoder.adventure-editor
Мітки:
bladecoder