AnyDesk

від AnyDesk Software GmbH
Установити

Connect to a computer remotely

AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.

Зміни у версії 6.2.1

8 місяців тому
Розмір встановлення~49 MB
Розмір завантаження18 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення608 013
ЛіцензіяВласницький
Вебсайт проєктуhttps://www.anydesk.com
Повідомити про проблемуhttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.anydesk.Anydesk

Запуск

flatpak run com.anydesk.Anydesk