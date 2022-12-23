AnyDesk
від AnyDesk Software GmbH
Connect to a computer remotely
AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.
Зміни у версії 6.2.1
8 місяців тому
Розмір встановлення~49 MB
Розмір завантаження18 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення608 013
ЛіцензіяВласницький
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням