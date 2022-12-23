karlender

від Florian Loers
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

Зміни у версії 0.9.2

2 місяці тому
Розмір встановлення~7 MB
Розмір завантаження3 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 463
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Повідомити про проблемуhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Маніфестhttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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Punchclock

Track time for your tasks.

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

Запуск

flatpak run codes.loers.Karlender