karlender
від Florian Loers
An adaptive GTK-4 calendar app.
Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.
Features:
- CalDav syncing
- Local calendars
- Monthly event management
- Daily event management
Зміни у версії 0.9.2
2 місяці тому
Розмір встановлення~7 MB
Розмір завантаження3 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 463
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
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