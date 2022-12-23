Headset
від Headset Team
Headset. Discover and collect music on YouTube.
Headset is a desktop app that turns YouTube into a world class music streaming service.
Create collections, tune-in to a music subreddit or quickly play that song you’ve had stuck in your head all day!
Зміни у версії 4.2.1
10 місяців тому
Розмір встановлення~241 MB
Розмір завантаження106 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення17 697
ЛіцензіяMIT License
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням