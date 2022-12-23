Headset

від Headset Team
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Headset. Discover and collect music on YouTube.

Headset is a desktop app that turns YouTube into a world class music streaming service.

Create collections, tune-in to a music subreddit or quickly play that song you’ve had stuck in your head all day!

Зміни у версії 4.2.1

10 місяців тому
Розмір встановлення~241 MB
Розмір завантаження106 MB
Доступні архітектуриx86_64
Встановлення17 697
ЛіцензіяMIT License
Вебсайт проєктуhttps://headsetapp.co
Контактhttps://headsetapp.co/#contact
Часті запитанняhttps://headsetapp.co/docs/faq
Повідомити про проблемуhttps://github.com/headsetapp/headset-electron/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/co.headsetapp.headset

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub co.headsetapp.headset

Запуск

flatpak run co.headsetapp.headset