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Free cross platform Desktop Player for YouTube Music

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Зміни у версії v1.13.0

майже 3 роки тому
Розмір встановлення~402 MB
Розмір завантаження234 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення48 821
ЛіцензіяCreative Commons Zero v1.0 Universal
Вебсайт проєктуhttps://ytmdesktop.app/
Маніфестhttps://github.com/flathub/app.ytmdesktop.ytmdesktop

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub app.ytmdesktop.ytmdesktop

Запуск

flatpak run app.ytmdesktop.ytmdesktop