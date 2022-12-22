ytmdesktop
Free cross platform Desktop Player for YouTube Music
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Зміни у версії v1.13.0
майже 3 роки тому
Розмір встановлення~402 MB
Розмір завантаження234 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення48 821
ЛіцензіяCreative Commons Zero v1.0 Universal
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням