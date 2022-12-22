Key Rack
від Sophie Herold
View and edit your apps’ keys
This app allows you do view and edit keys, like passwords or tokens, stored by apps.
This app is currently limited to a specific format used by some Flatpak apps.
Зміни у версії 0.2.0
9 місяців тому
Розмір встановлення~3 MB
Розмір завантаження1 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 672
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням