Key Rack

від Sophie Herold
drey.app
Установити

View and edit your apps’ keys

This app allows you do view and edit keys, like passwords or tokens, stored by apps.

This app is currently limited to a specific format used by some Flatpak apps.

Зміни у версії 0.2.0

9 місяців тому
Розмір встановлення~3 MB
Розмір завантаження1 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 672
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 only
Вебсайт проєктуhttps://gitlab.gnome.org/sophie-h/key-rack
Повідомити про проблемуhttps://gitlab.gnome.org/sophie-h/key-rack/-/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/app.drey.KeyRack

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub app.drey.KeyRack

Запуск

flatpak run app.drey.KeyRack
Мітки:
keypasswords