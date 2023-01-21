Damask
від Link Dupont
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Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:
- wallhaven.cc
- Microsoft Bing Wallpaper of the day
- NASA Astronomy Picture of the Day
- Unsplash
Зміни у версії 0.2.0
близько 1 місяця тому
Розмір встановлення~1 MB
Розмір завантаження320 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення7 799
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
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Запуск
Мітки: