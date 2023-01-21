Damask

від Link Dupont
drey.app
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Automatically set wallpaper images from Internet sources

Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:

  • wallhaven.cc
  • Microsoft Bing Wallpaper of the day
  • NASA Astronomy Picture of the Day
  • Unsplash

Зміни у версії 0.2.0

близько 1 місяця тому
Розмір встановлення~1 MB
Розмір завантаження320 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення7 799
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask
Довідкаhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Перекластиhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Повідомити про проблемуhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/app.drey.Damask

Інші застосунки від Link Dupont

Sound Juicer

CD ripper with a clean interface and simple preferences

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub app.drey.Damask

Запуск

flatpak run app.drey.Damask
Мітки:
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