/
Hape Menunë
Publikoni
Forum
Mbi
Hyni
Kërkoni te aplikacione
/
NoMoreBackground
nga Adil Hanney
adilhanney.com
Instaloje
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potencialisht jo i parrezik
Të Administrojë Hyrje Përdoruesi
Montuar nga bashkësia
Ky aplikacion zhvillohet si burim i hapët nga një bashkësi ndërkombëtare dhe hidhet në qarkullim sipas
GNU General Public License v3.0 only
.
Përfshihuni
Hollësi
Lidhje
Statistika Vendi
Madhësi Si I Instaluar
~90.52 MiB
Madhësi Shkarkimi
61.04 MiB
I Gatshëm Për Arkitektura
aarch64, x86_64
Instalime
187
Aplikacione të tjera nga Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Etiketa:
linux
flatpak