NoMoreBackground
por Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Acesso ao dispositivo do utilizador
Construído pela comunidade
Esta aplicação foi desenvolvida em código aberto, por uma comunidade internacional e disponibilizada conforme a licença
GNU General Public License v3.0 only
.
Informação
Ligações
Estatísticas por País
Tamanho Instalado
~90.52 MiB
Tamanho da Transferência
61.04 MiB
Arquiteturas Disponíveis
aarch64, x86_64
Instalações
187
Outras aplicações por Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
