NoMoreBackground
de Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potencialmente inseguro
Acesso ao dispositivo do usuário
Construído pela comunidade
Este aplicativo foi desenvolvido abertamente por uma comunidade internacional e disponibilizado sob a licença
GNU General Public License v3.0 only
.
Participar
Informação
Links
Estatísticas por país
Tamanho instalado
~90.52 MiB
Tamanho do download
61.04 MiB
Arquiteturas disponíveis
aarch64, x86_64
Instalações
187
