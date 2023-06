Use o Flathub para obter acesso a uma coleção crescente de Flatpaks seguindo as instruções de configuração .

Os desenvolvedores de apps podem enviar seus aplicativos para serem distribuídos para a crescente base de usuários do Flathub, fornecendo assim uma única porta de entrada para todo o ecossistema de desktop Linux.

No momento, os aplicativos devem ser legalmente redistribuíveis ou estarem disponíveis para download externo. No entanto, se você for um desenvolvedor de aplicativos proprietários e estiver interessado em usar o Flathub, adoraríamos conversar com você.

Apps verificados

O que significa a marca de verificação sob o nome de um aplicativo?

Alguns aplicativos têm uma marca de verificação na página do aplicativo sob o nome do desenvolvedor. Isso significa que o aplicativo é publicado no Flathub por seu desenvolvedor original ou por um terceiro aprovado pelo desenvolvedor.

Alguns aplicativos são publicados por terceiros que não são afiliados ao desenvolvedor original. Isso é permitido, mas esses aplicativos não são qualificados para a marca de seleção.

Ao lado da marca de verificação há um link para o site do desenvolvedor ou para seu perfil em um site de hospedagem de código-fonte. Flathub verificou a identidade do desenvolvedor usando esse link.

Estou publicando um aplicativo no Flathub. Como faço para torná-lo verificado?

Primeiro, faça login no Flathub. Clique no botão "Configurações do desenvolvedor" no aplicativo que você deseja verificar. Na parte superior da página, localize a seção "Verificação da configuração". As instruções ali guiarão pelo processo de verificação.

Relatar problemas

Problemas legais ou de segurança podem ser relatados à equipe do Flathub.

Agradecimentos

O Flathub não seria possível sem o apoio generoso das seguintes organizações e indivíduos.