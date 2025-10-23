Personagens e elementos de worldbuilding são guardados dinamicamente enquanto os edita. As notas da barra lateral do editor podem agora ser visualizadas. A cor padrão de worldbuilding é mais visível no modo escuro. Melhorias menores de estilo. Registo de alterações adicionado ao menu de ajuda.

