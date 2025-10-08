Calculadora Curo é a ferramenta ideal para calcular pagamentos de empréstimos, leasing e compras a prazo, além de taxas de juros. Perfeita para usuários pessoais e profissionais de finanças, este aplicativo simplifica cálculos financeiros complexos.
Principais recursos incluem:
Calculadora Curo é um aplicativo proprietário baseado em Flutter para cálculos financeiros avançados, incluindo pagamentos de empréstimos, leasing e compras a prazo, além de taxas de juros. É construído com a biblioteca de código aberto Curo disponível no GitHub.
Construído no Debian GNU/Linux 12 (bookworm) com Flutter 3.38.3, distribuído como um binário pré-compilado.
O Calculadora Curo 2.3.0 completa seu roteiro de funcionalidades, entrando no modo de manutenção com um conjunto robusto de ferramentas para cálculos financeiros.