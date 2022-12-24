Mixer

od Allie Law
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Change the volume of apps

A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.

  • Simple volume controls including balance and output selection
  • Individually change each audio source's values

Zmiany w wersji 0.1.3

prawie 2 lata temu
Rozmiar po instalacji~98 MB
Rozmiar do pobrania21 MB
Dostępne architekturyaarch64, x86_64
Instalacje9269
LicencjaGNU General Public License v3.0 or later
Strona projektuhttps://github.com/childishgiant/mixer
Pomochttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Zgłoś błądhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Manifest aplikacjihttps://github.com/flathub/com.github.childishgiant.mixer

Instalacje na przestrzeni czasu

Instalacja manualna

Przed instalacją, odwiedź instrukcję konfiguracji

flatpak install flathub com.github.childishgiant.mixer

Uruchomienie

flatpak run com.github.childishgiant.mixer
Tagi:
audiosound