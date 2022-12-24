Mixer
od Allie Law
Change the volume of apps
A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.
- Simple volume controls including balance and output selection
- Individually change each audio source's values
Zmiany w wersji 0.1.3
prawie 2 lata temu
Rozmiar po instalacji~98 MB
Rozmiar do pobrania21 MB
Dostępne architekturyaarch64, x86_64
Instalacje9269
LicencjaGNU General Public License v3.0 or later
Instalacje na przestrzeni czasu
Instalacja manualna
Przed instalacją, odwiedź instrukcję konfiguracji