Vakt-i Salah
od Emin Fedar
a Cross-Platform Prayer Times application
a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times
Zmiany w wersji 1.4.6
ponad rok temu
Rozmiar po instalacji~184 KB
Rozmiar do pobrania121 KB
Dostępne architekturyaarch64, x86_64
Instalacje1394
LicencjaGNU Lesser General Public License v3.0 only
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