Vakt-i Salah

od Emin Fedar
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a Cross-Platform Prayer Times application

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

Zmiany w wersji 1.4.6

ponad rok temu
Rozmiar po instalacji~184 KB
Rozmiar do pobrania121 KB
Dostępne architekturyaarch64, x86_64
Instalacje1394
LicencjaGNU Lesser General Public License v3.0 only
Strona projektuhttps://github.com/eminfedar/vaktisalah
Manifest aplikacjihttps://github.com/flathub/com.eminfedar.vaktisalah

Instalacje na przestrzeni czasu

Instalacja manualna

Przed instalacją, odwiedź instrukcję konfiguracji

flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

Uruchomienie

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah