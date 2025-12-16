/
NoMoreBackground
door Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Mogelĳk onveilig
Toegang tot gebruikersapparaten
Gemaakt door gemeenschap
Deze app is in het openbaar ontwikkeld door een internationale gemeenschap en vrĳgegeven onder de
GNU General Public License v3.0 only
.
Betrokken raken
Informatie
Links
Landelĳke statistieken
Geïnstalleerde grootte
~90.52 MiB
Downloadgrootte
61.04 MiB
Beschikbare architecturen
aarch64, x86_64
Aantal installaties
187
