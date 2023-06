Apps indienen

App-ontwikkelaars kunnen hun apps indienen om verspreid te worden naar het steeds groeiende aantal gebruikers van Flathub, waardoor een enkele toegangspoort tot het volledige Linux-ecosysteem wordt geboden.

Op dit moment moeten de apps, of legaal herdistribueerbaar, of beschikbaar voor derden zijn. Echter, mocht u de maker zijn van een propriëtaire app en geïnteresseerd zijn in het gebruiken van Flathub, dan zouden we graag met u in gesprek gaan.

Ge­verifieerde apps

Wat betekent het vinkje onder een app-naam?

Sommige apps hebben een vinkje op de app-pagina onder de ontwikkelaars­naam. Dit betekent dat de app op Flathub is gepubliceerd door de originele ontwikkelaar, of door een derde partij en goedgekeurd door de ontwikkelaar.

Sommige apps zijn gepubliceerd door derden die niet verbonden zijn met de originele ontwikkelaar. Dit is toegestaan, maar dergelijke apps komen niet in aanmerking voor het vinkje.

Naast het vinkje staat een link naar de website van de ontwikkelaar of naar hun profiel op een broncode-hosting-website. Flathub heeft de identiteit van de ontwikkelaar geverifieerd aan de hand van die link.

Ik heb een app gepubliceerd op Flathub. Hoe krijg ik deze geverifieerd?

Ten eerste, log in op Flathub. Druk op de knop ‘Ontwikkelaars­instellingen’ onder de app die u wilt verifiëren. Bovenaan de pagina vindt u het gedeelte ‘Verificatie instellen’. De instructies daar zullen u door het verificatie­proces leiden.

Problemen rapporteren

Veiligheidsmatige of juridische problemen kunnen worden gemeld aan het Flathub-team.

Dank­betuigingen

Flathub zou niet mogelijk zijn zonder de gulle ondersteuning van de volgende organisaties en personen.