NoMoreBackground
da Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Sviluppato dalla comunità
Questa app è sviluppata liberamente da una comunità internazionale e rilasciata sotto
GNU General Public License v3.0 only
.
Informazioni
Collegamenti ipertestuali
Statistiche nazionali
Dimensione Installata
~90.52 MiB
Dimensione Download
61.04 MiB
Architetture Disponibili
aarch64, x86_64
Installazioni
187
