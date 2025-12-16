/
Menü megnyitása
Közzététel
Fórum
Névjegy
Bejelentkezés
Alkalmazások keresése
/
NoMoreBackground
készítette: Adil Hanney
adilhanney.com
Telepítés
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Lehetséges, hogy nem biztonságos
Felhasználói eszköz hozzáférés
Közösségi összeállítás
Ezt az alkalmazást egy nemzetközi közösség nyíltan fejleszti, és a(z)
GNU General Public License v3.0 only
alatt került kiadásra.
Vegyen részt
Információ
Hivatkozások
Országonkénti statisztika
Telepített méret
~90.52 MiB
Letöltési méret
61.04 MiB
Támogatott architektúrák
aarch64, x86_64
Telepítések
187
Egyéb alkalmazások a következőtől: Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Címkék:
linux
flatpak