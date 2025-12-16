/
NoMoreBackground
به دست Adil Hanney
adilhanney.com
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
بالقوه ناامن
دسترسی افزارهٔ کاربر
ساخته شده به دست اجتماع
این کاره به صورت آزاد به دست اجتماعی جهانی توسعه یافته و با پروانهٔ
GNU General Public License v3.0 only
منتشر شده.
درگیر شدن
آمار کشورها
اندازهٔ نصب شده
~90.52 MiB
اندازهٔ بارگیری
61.04 MiB
معماریهای موجود
aarch64, x86_64
نصبها
۱۸۷
