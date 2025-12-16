/
Abrir menú
Publicar
Foro
Acerca de
Iniciar sesión
Buscar aplicaciones
/
NoMoreBackground
por Adil Hanney
adilhanney.com
Instalar
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potencialmente insegura
Acceso de usuario al dispositivo
Construido por la comunidad
Esta aplicación ha sido desarrollada abiertamente por una comunidad internacional y publicada bajo
GNU General Public License v3.0 only
.
Involucrarse
Información
Enlaces
Estadísticas por país
Tamaño instalado
~90.52 MiB
Tamaño de la descarga
61.04 MiB
Arquitecturas disponibles
aarch64, x86_64
Instalaciones
187
Otras aplicaciones de Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Etiquetas:
linux
flatpak