Los personajes y elementos de worldbuilding se guardan dinámicamente mientras los editas. Las notas del editor en la barra lateral ahora se pueden previsualizar. El color predeterminado de worldbuilding es más visible en modo oscuro. Mejoras menores de estilo. Registro de cambios añadido al menú de ayuda.

