/
Адкрыць меню
Апублікаваць
Форум
Пра Flathub
Увайсці
Пошук праграм
/
NoMoreBackground
ад Adil Hanney
adilhanney.com
Усталяваць
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Патэнцыйна небяспечна
Доступ да карыстацкіх прылад
Створана супольнасцю
Гэтая праграма адкрыта распрацоўваецца міжнароднай супольнасцю і выпускаецца пад
GNU General Public License v3.0 only
.
Далучыцца
Інфармацыя
Спасылкі
Country Statistics
Усталяваны памер
~90.52 MiB
Памер спампоўкі
61.04 MiB
Даступныя архітэктуры
aarch64, x86_64
Усталёвак
187
Іншыя праграмы ад Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Пазнакі:
linux
flatpak