Calculus
Carlos tərəfindən
Compute derivatives and integrals
A practical tool to foresee the result of calculus exercises.
- Compute derivatives
- Compute integrals
- Plot the original expression and result within a given range
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1.5.2 Versiyada dəyişikliklər
1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~109 MB
Yükləmə Ölçüsü34 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan10.696
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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