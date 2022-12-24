Calculus

Carlos tərəfindən
Quraşdır
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Compute derivatives and integrals

A practical tool to foresee the result of calculus exercises.

  • Compute derivatives
  • Compute integrals
  • Plot the original expression and result within a given range

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1.5.2 Versiyada dəyişikliklər

1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~109 MB
Yükləmə Ölçüsü34 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan10.696
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://carlos157oliveira.github.io/Calculus
Problem Bildirinhttps://github.com/carlos157oliveira/Calculus/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.carlos157oliveira.Calculus

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.carlos157oliveira.Calculus

İşlət

flatpak run com.github.carlos157oliveira.Calculus