Mandelbulber2
Free and open source 3D fractals generator
Mandelbulber2 creatively generates three-dimensional fractals. Explore trigonometric, hyper-complex, Mandelbox, IFS, and many other 3D fractals. Render with a great palette of customizable materials to create stunning images and videos.
Features:
2.29 Versiyada dəyişikliklər
3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~154 MB
Yükləmə Ölçüsü115 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan15.138
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
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