Mandelbulber2

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Free and open source 3D fractals generator

Mandelbulber2 creatively generates three-dimensional fractals. Explore trigonometric, hyper-complex, Mandelbox, IFS, and many other 3D fractals. Render with a great palette of customizable materials to create stunning images and videos.

Features:

2.29 Versiyada dəyişikliklər

3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~154 MB
Yükləmə Ölçüsü115 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan15.138
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
Layihə Web Saytıhttps://mandelbulber.com/
Köməkhttps://fractalforums.org/mandelbulber/14
Problem Bildirinhttps://github.com/buddhi1980/mandelbulber2/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.buddhi1980.mandelbulber2

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.buddhi1980.mandelbulber2

İşlət

flatpak run com.github.buddhi1980.mandelbulber2