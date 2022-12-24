WebArchives
A web archives viewer
A web archives viewer offering the ability to browse offline millions of articles from large community projects such as Wikipedia or Wikisource.
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- Handle the opening of zim files from external applications (Nautilus...)
0.4.2 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 2 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~12 MB
Yükləmə Ölçüsü4 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan8.444
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Zamanla quraşdırmalar
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