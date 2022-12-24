Melody
Artem Anufrij tərəfindən
A music player for listening to local music files, online radios and audio CD's
A very fast music player designed extra for large local libraries which also supports online radios and downloading album covers
Features:
- Show all Albums from your library
- Group tracks by Artists
- Manage your Playlists
- Listen to online Radio
- Audio CD support
- Manage your MTP device
- ID3-Tag support
2.2.1 Versiyada dəyişikliklər
demək olar ki 4 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~98 MB
Yükləmə Ölçüsü21 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan20.103
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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