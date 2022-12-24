Melody

Artem Anufrij tərəfindən
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A music player for listening to local music files, online radios and audio CD's

A very fast music player designed extra for large local libraries which also supports online radios and downloading album covers

Features:

  • Show all Albums from your library
  • Group tracks by Artists
  • Manage your Playlists
  • Listen to online Radio
  • Audio CD support
  • Manage your MTP device
  • ID3-Tag support

2.2.1 Versiyada dəyişikliklər

demək olar ki 4 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~98 MB
Yükləmə Ölçüsü21 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan20.103
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttp://anufrij.org/melody/
Köməkhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic/issues
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic
Problem Bildirinhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.playmymusic

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.playmymusic

İşlət

flatpak run com.github.artemanufrij.playmymusic
Teqlər:
musicplaylistradio