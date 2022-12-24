RecApp
Alexey Mikhailov tərəfindən
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.
1.1.1 Versiyada dəyişikliklər
2 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~9 MB
Yükləmə Ölçüsü4 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan16.191
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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