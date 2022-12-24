RecApp

Alexey Mikhailov tərəfindən
Quraşdır

User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK

User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.

1.1.1 Versiyada dəyişikliklər

2 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~9 MB
Yükləmə Ölçüsü4 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan16.191
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/amikha1lov/RecApp
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/tree/master/po
Problem Bildirinhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.amikha1lov.RecApp

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Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.amikha1lov.RecApp

İşlət

flatpak run com.github.amikha1lov.RecApp