ParaPara
Tanaka Takayuki tərəfindən
An image viewer without library
An image viewer in which images are displayed as one of three styles: single, spread (book), continuous (scrolling), and that supports jpg, png, bmp, ico, gif files. animated gifs are also supported.
3.2.8 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~3 MB
Yükləmə Ölçüsü600 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.440
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
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