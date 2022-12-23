ParaPara

Tanaka Takayuki tərəfindən
Quraşdır
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An image viewer without library

An image viewer in which images are displayed as one of three styles: single, spread (book), continuous (scrolling), and that supports jpg, png, bmp, ico, gif files. animated gifs are also supported.

3.2.8 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~3 MB
Yükləmə Ölçüsü600 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.440
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
Layihə Web Saytıhttps://github.com/aharotias2/parapara
Köməkhttps://github.com/aharotias2/parapara/issues
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/aharotias2/parapara
Problem Bildirinhttps://github.com/aharotias2/parapara/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.aharotias2.parapara

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.aharotias2.parapara

İşlət

flatpak run com.github.aharotias2.parapara
Teqlər:
imagepictureviewer