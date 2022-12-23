UEFITool
LongSoft tərəfindən
UEFI firmware image viewer and editor
UEFITool is a cross-platform open source application, that parses UEFI PI-compatible firmware image into a tree structure, verifies image integrity and provides a GUI to manipulate image elements.
A67 Versiyada dəyişikliklər
3 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~4 MB
Yükləmə Ölçüsü2 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan12.389
LisenziyaBSD 2-Clause "Simplified" License
Zamanla quraşdırmalar
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