UEFITool

LongSoft tərəfindən
Quraşdır

UEFI firmware image viewer and editor

UEFITool is a cross-platform open source application, that parses UEFI PI-compatible firmware image into a tree structure, verifies image integrity and provides a GUI to manipulate image elements.

A67 Versiyada dəyişikliklər

3 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~4 MB
Yükləmə Ölçüsü2 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan12.389
LisenziyaBSD 2-Clause "Simplified" License
Layihə Web Saytıhttps://github.com/LongSoft/UEFITool
Problem Bildirinhttps://github.com/LongSoft/UEFITool/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.LongSoft.UEFITool

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.LongSoft.UEFITool

İşlət

flatpak run com.github.LongSoft.UEFITool
Teqlər:
biosuefi