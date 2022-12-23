Spedread

Naqua Darazaki tərəfindən
@Darazaki, GitHubüzərində
Quraşdır
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GTK speed reading software: Read like a speedrunner!

Read like a speedrunner!

This program will show one word at a time rapidly to allow focusing on the general idea rather than single words along with less eye movements.

2.4.2 Versiyada dəyişikliklər

17 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~155 KB
Yükləmə Ölçüsü42 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.155
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/Darazaki/Spedread
Problem Bildirinhttps://github.com/Darazaki/Spedread/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.Darazaki.Spedread

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.Darazaki.Spedread

İşlət

flatpak run com.github.Darazaki.Spedread
Teqlər:
fastreadreadingspeed