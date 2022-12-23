Spedread
Naqua Darazaki tərəfindən
GTK speed reading software: Read like a speedrunner!
Read like a speedrunner!
This program will show one word at a time rapidly to allow focusing on the general idea rather than single words along with less eye movements.
2.4.2 Versiyada dəyişikliklər
17 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~155 KB
Yükləmə Ölçüsü42 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.155
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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