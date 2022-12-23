FFaudioConverter
Bleuzen tərəfindən
Batch audio converter and effects processor
FFaudioConverter is a graphical audio converter application.
It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.
0.31.0 Versiyada dəyişikliklər
1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~25 MB
Yükləmə Ölçüsü11 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan24.710
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
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