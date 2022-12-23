FFaudioConverter

Bleuzen tərəfindən
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Batch audio converter and effects processor

FFaudioConverter is a graphical audio converter application.

It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.

0.31.0 Versiyada dəyişikliklər

1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~25 MB
Yükləmə Ölçüsü11 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan24.710
LisenziyaGNU General Public License v3.0 only
Layihə Web Saytıhttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter
Problem Bildirinhttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

İşlət

flatpak run com.github.Bleuzen.FFaudioConverter
Teqlər:
audioconvertermp3video