Manga Reader
George Florea Bănuș tərəfindən
Manga Reader for local files
Manga reader for local files.
Supports zip, rar, tar, 7z, cbz, cbr, cbt, cb7 files and also folders.
Images are displayed in a vertical list and their size can be configured (fit width and/or height, user defined max width, original size).
Can set up multiple manga folders whose contents will be displayed in a tree view, from where they can be opened.
Can bookmark mangas.
Configurable keyboard shortcuts.
2.1.0 Versiyada dəyişikliklər
2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~905 KB
Yükləmə Ölçüsü491 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan7.137
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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