Manga Reader

George Florea Bănuș tərəfindən
georgefb.com
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Manga Reader for local files

Manga reader for local files.

Supports zip, rar, tar, 7z, cbz, cbr, cbt, cb7 files and also folders.

Images are displayed in a vertical list and their size can be configured (fit width and/or height, user defined max width, original size).

Can set up multiple manga folders whose contents will be displayed in a tree view, from where they can be opened.

Can bookmark mangas.

Configurable keyboard shortcuts.

2.1.0 Versiyada dəyişikliklər

2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~905 KB
Yükləmə Ölçüsü491 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan7.137
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/g-fb/mangareader
Problem Bildirinhttps://github.com/g-fb/mangareader/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.georgefb.mangareader

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.georgefb.mangareader

İşlət

flatpak run com.georgefb.mangareader