Wildcard

Felipe Kinoshita tərəfindən
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Test your regular expressions

Wildcard gives you a nice and simple to use interface to test/practice regular expressions.

0.2.0 Versiyada dəyişikliklər

2 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~2 MB
Yükləmə Ölçüsü850 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan0
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/fkinoshita/Wildcard
Problem Bildirinhttps://github.com/fkinoshita/Wildcard/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.felipekinoshita.Wildcard

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.felipekinoshita.Wildcard

İşlət

flatpak run com.felipekinoshita.Wildcard
Teqlər:
expressionsregexregular