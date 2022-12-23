Vakt-i Salah

Emin Fedar tərəfindən
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a Cross-Platform Prayer Times application

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

1.4.6 Versiyada dəyişikliklər

1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~184 KB
Yükləmə Ölçüsü121 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.394
LisenziyaGNU Lesser General Public License v3.0 only
Layihə Web Saytıhttps://github.com/eminfedar/vaktisalah
Manifesthttps://github.com/flathub/com.eminfedar.vaktisalah

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flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

İşlət

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah