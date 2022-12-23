adventure-editor
Rafael García Moreno tərəfindən
Classic point and click adventure game engine and editor
The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).
4.1.0 Versiyada dəyişikliklər
1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~575 MB
Yükləmə Ölçüsü450 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan5.602
LisenziyaApache License 2.0
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