adventure-editor

Rafael García Moreno tərəfindən
Quraşdır

Classic point and click adventure game engine and editor

The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).

4.1.0 Versiyada dəyişikliklər

1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~575 MB
Yükləmə Ölçüsü450 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan5.602
LisenziyaApache License 2.0
Layihə Web Saytıhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Köməkhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Problem Bildirinhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Manifesthttps://github.com/flathub/com.bladecoder.adventure-editor

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.bladecoder.adventure-editor

İşlət

flatpak run com.bladecoder.adventure-editor
Teqlər:
bladecoder