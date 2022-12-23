Simple Diary
Johan Bjäreholt tərəfindən
Simple and lightweight diary app
Designed to be easy to use and be out of the way, to let you focus on documenting and reflecting over your daily life.
A few notable features are:
- Saves entries in standard markdown
- Adding images to your entries
- Scales on desktops, laptops, tablets and phones
- Dark mode
v0.4.3 Versiyada dəyişikliklər
8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~582 KB
Yükləmə Ölçüsü194 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.660
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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