Simple Diary

Johan Bjäreholt tərəfindən
Quraşdır
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü

Simple and lightweight diary app

Designed to be easy to use and be out of the way, to let you focus on documenting and reflecting over your daily life.

A few notable features are:

  • Saves entries in standard markdown
  • Adding images to your entries
  • Scales on desktops, laptops, tablets and phones
  • Dark mode

v0.4.3 Versiyada dəyişikliklər

8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~582 KB
Yükləmə Ölçüsü194 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.660
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/johan-bjareholt/simple-diary-gtk
Problem Bildirinhttps://github.com/johan-bjareholt/simple-diary-gtk/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.bjareholt.johan.SimpleDiary

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.bjareholt.johan.SimpleDiary

İşlət

flatpak run com.bjareholt.johan.SimpleDiary
Teqlər:
diarygtkjournallogpersonal